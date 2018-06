Des actionnaires de Facebook se soulèvent contre Zuckerberg

Des actionnaires du géant des réseaux sociaux veulent transformer le leadership, et cela passerait par l’éviction de Mark Zuckerberg du conseil d'administration.

En effet, selon Business Insider, un groupe d’investisseurs remettent en question le pouvoir de M. Zuckerberg au sein de l’entreprise qu’il a fondée.

Après les scandales qui ont entaché la réputation de Facebook, de nombreux actionnaires ont critiqué la gestion de la compagnie.

Selon eux, le fait que le PDG soit aussi président du conseil d’administration nuit à l’entreprise. La compagnie serait gérée comme une «dictature».

Pour pallier ce double-rôle, une congrégation d’actionnaires représentant près de trois milliards de dollars en actions a proposé de remplacer Zuckerberg par un indépendant à la présidence du CA.

De même, ils dénoncent la division en deux classes des actions de la compagnie, qui octroie à Zuckerberg plus de la moitié des votes.

Le milliardaire a donc un pouvoir quasi complet au sein de son organisation.

Lors d’un vote récent, 83% des investisseurs indépendants ont signalé leur désaccord avec la division des actions, mais ils n’ont pas eu gain de cause, car Zuckerberg et ses proches collaborateurs possédaient la majorité des votes grâce à leurs actions de classe B (qui offrent 10 fois plus de voix qu’une action normale de classe A).

Toutefois, la lutte n’est pas terminée au sein de Facebook et les actionnaires continuent à faire savoir leur mécontentement.

D’un côté, le réseau social a multiplié ses profits par 10 depuis son intronisation en bourse et il possède 2,2 milliards d’utilisateurs. De l’autre, si les actionnaires se détournent d’elle, la compagnie pourrait connaître une véritable crise.

Affaire à suivre.