Comité du 3e lien: Tremblay dit non à Lehouillier

La ministre déléguée aux Transports a rejeté la suggestion du maire de Lévis d'inclure ses homologues de la Chaudière-Appalaches et de Bellechasse à la rencontre du comité consultatif sur le troisième lien.

Véronyque Tremblay estime qu'il existe d'autres forums plus appropriés pour prendre le pouls des autres élus de la région de Québec.

La rencontre prévue vendredi réunira donc, comme prévu au départ, les maires Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, et les deux ministres responsables, Sébastien Proulx et Dominique Vien, a confirmé Mme Tremblay, qui y participera également.

«On a toujours été très ouverts à consulter l'ensemble des élus de la grande région de Québec. Le premier ministre a également été très clair lors de son discours devant la Chambre de commerce de Lévis. Ceci dit, quel sera le meilleur forum pour consulter l'ensemble des élus, on va en discuter lors de la réunion qui aura lieu vendredi.»

Mardi, M. Lehouillier avait demandé que ses collègues de la Rive-Sud y participent aussi.

«On aimerait que les gens de Bellechasse et de la région de Chaudière-Appalaches puissent être invités à participer à ce comité. Le projet du troisième lien, ce n’est pas juste un projet Québec-Lévis. »

Par ailleurs, la ministre dit attendre avec impatience les résultats d'un sondage sur le troisième lien qui seront dévoilés en fin d'après-midi mercredi par le maire de Lévis, en présence de plusieurs élus de la Rive-Sud et de la Côte-de-Beaupré. «J'ai hâte de voir quelles ont été les questions posées.» Elle ne croit pas que cette initiative est lancée pour mettre de la pression sur son gouvernement. «On a un but commun, qui est d'améliorer la fluidité entre les deux rives. On est en action depuis plusieurs mois avec le bureau de projet sur le troisième lien.»