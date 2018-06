Daniel Pilon a failli devenir James Bond

Avant de devenir un acteur de renommée internationale, le Québécois Daniel Pilon, décédé mardi des suites d’une longue maladie, a été pressenti pour incarner James Bond, le célèbre agent 007, dans les années 1960.

Pilon, qui avait 27 ans à l’époque, avait été repéré par le coproducteur des neuf premiers films de la franchise, Harry Saltzman, qui était originaire de Sherbrooke, lors de l’Expo 67, avait raconté l’acteur québécois dans un entretien publié en avril 2012 dans un Cahier publicitaire du Journal.

«Puisque j’étais chargé de recevoir les invités VIP, donc responsable de l’organisation de son séjour, Saltzman voulait me rencontrer. Le lendemain, il m’a rappelé pour me remercier et m’a invité à me joindre à ses convives à l’occasion d’un repas privé. C’est au cours de ce repas qu’il m’a demandé ce que je ferais après l’Expo. Je lui ai dit que je retournerais aux études mais qu’auparavant, je prendrais un mois de vacances histoire de visiter l’Europe où je n’avais jamais mis les pieds.»

Au terme de son voyage, Daniel Pilon a effectivement été reçu à Londres par Saltzman, qui propose de le prendre sous son aile. Il tourne dans son premier film, Play Dirty, aux côtés de Michael Caine.

«Ce que Saltzman voyait en moi, c’était le rôle de James Bond. Il me l’a dit un jour. Mais Cubby Broccoli, qui était le producteur, ne partageait pas son avis.»

Broccoli estimait que Pilon était trop jeune pour succéder à Sean Connery. C’est finalement un autre inconnu, George Lazenby, qui a hérité du rôle en vue du tournage d’Au service secret de Sa Majesté. Lazenby a vite quitté la franchise et 007 a ensuite pris les traits de Roger Moore jusqu’en 1985.