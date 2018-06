Des citoyens furieux contre l’ajout de huit nouveaux silos

Plusieurs dizaines de citoyens mécontents ont protesté mercredi soir contre l’ajout de huit nouveaux silos à proximité des deux dômes déjà existants, qualifiant le projet « d’horreur » dans un secteur où des centaines de millions de dollars seront à nouveau investis pour améliorer la promenade Samuel-De Champlain.

Une cinquantaine de personnes, principalement des résidents des Jardins de Mérici, se sont présentées ensemble à une dernière soirée d’information au collège Saint-Charles-Garnier.

« Ça ne tient pas debout. Il y avait deux laideurs et on en ajoute encore. Ils ne vont pas me convaincre. C’est de la folie ! », croit Jacques Langlois.

Des spécialistes de la Coop fédérée, responsable du projet de 90 M$, ont tenté tant bien que mal d’expliquer l’objectif qui est d’exporter les grains des producteurs agricoles québécois vers le marché international.

Les nouveaux silos doivent être ajoutés d’ici 2021.

La formule choisie pour répondre aux questions, en petites stations distinctes, a aussi agacé les participants.

Photo courtoisie

« Des horreurs »

« Certains prétendent que les gens des Jardins Mérici sont des privilégiés qui s’opposent au projet pour des motifs égoïstes. Ce n’est pas le cas. Nous pensons à toute la population qui vient découvrir la promenade Samuel-De Champlain. Actuellement, la promenade, on est en train de la prostituer pour céder du terrain pour des fins commerciales », a critiqué Roger Garneau, un avocat retraité.

Ce dernier craint également la pollution par le bruit, la saleté et l’esthétisme. « On tente de s’améliorer et on retombe encore avec les maudits réservoirs. On dépense des millions pour un beau boulevard et une piste cyclable qui va passer à travers ces horreurs qui nous cachent les rives. Je suis très étonné que le maire Labeaume ne s’exprime pas là-dessus », a-t-il ajouté.

À travers quelques escalades verbales, l’ancien président du Festival d’été de Québec, Louis-Philippe Baillargeon, a même été menacé d’expulsion.

« C’est révoltant parce que je suis favorable au projet. Dans notre secteur, le bruit monte. En 2018, on est capable de s’harmoniser au projet. Je veux communiquer avec Mario Girard, du Port de Québec. »

Une majorité favorable

Même si le futur terminal de transbordement de grains semble déranger des citoyens de l’Anse-au-Foulon, le porte-parole de la Coop fédérée affirme qu’un récent sondage réalisé du 13 au 19 juin 2018 accorde 73 % d’appui au projet.

« Des gens souhaitent avoir un tremplin pour formuler des récriminations qui touchent davantage le Port que le projet lui-même. On n’est pas sur la même patinoire et surtout pas devant la bonne instance. On comprend que les gens ont des doléances à l’endroit des activités actuelles du port et qu’elles doivent être adressées à la bonne instance », a expliqué Jacques Tétrault.

Un rapport doit maintenant être soumis aux autorités du Port de Québec.