Dossier Ryan O’Reilly: Jason Botterill dément

Le directeur général des Sabres de Buffalo, Jason Botterill, a nié mercredi les spéculations voulant que son équipe ait conclu au plus récent repêchage amateur de la Ligue nationale une transaction impliquant l’attaquant Ryan O’Reilly.

Mardi, le réseau Sportsnet rapportait qu’un pacte avec le Canadien de Montréal et les Islanders de New York a avorté durant l’encan. Cette source précisait que le DG des Insulaires, Lou Lamoriello, avait refusé de céder l’un de ses deux choix de premier tour. Ainsi, le troc qui aurait envoyé Max Pacioretty sous d’autres cieux et O’Reilly à Montréal n’a pas vu le jour, toujours d’après Sportsnet.

Or, selon Botterill, tout cela n’est que de la pure fiction.

«Il y a une tonne de rumeurs à propos de Ryan et je pense que plusieurs d’entre elles sont pour le moins originales. Y avait-il un échange en place au repêchage? Non», a-t-il répliqué au quotidien «The Buffalo News».

O’Reilly a récolté 24 buts et 37 mentions d’aide pour 61 points en 81 matchs la saison dernière.