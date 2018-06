Enfants piégés dans une grotte en Thaïlande: la pluie freine les sauveteurs

Les secouristes peinaient mercredi à évacuer l’eau d’une grotte inondée du nord de la Thaïlande où douze enfants et leur entraîneur de football sont pris au piège depuis quatre jours.

Des moines bouddhistes ont été dépêchés sur les lieux pour prier en faveur d’un dénouement heureux alors que les familles s’accrochaient toujours à l’espoir qu’ils seraient secourus rapidement.

Les 12 garçons âgés de 11 à 16 ans et leur coach de 25 ans étaient entrés dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement de football samedi. Mais les pluies de mousson ont bloqué l’entrée principale de la grotte, réseau souterrain complexe et long de plusieurs kilomètres.

Des centaines de secouristes travaillaient d’arrache-pied pour installer des pompes afin de tenter de faire baisser le niveau de l’eau inondant la cave. Mais la bataille était rude, car la pluie continuait de tomber dans la région.

«Les opérations sont bien plus difficiles aujourd’hui», a déclaré le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Ossttanakorn, lors d’un point presse devant la grotte. «On s’efforce d’évacuer l’eau mais le niveau monte encore».

Les 200 secouristes dépêchés dans les galeries de la cavité pour tenter de retrouver les disparus n’avaient pas non plus la tâche facile.

«L’eau à l’intérieur de la grotte est très boueuse et il y a peu d’oxygène», a expliqué le gouverneur. «Chaque seconde compte pour ces enfants», a-t-il poursuivi, précisant que trois plongeurs étrangers spécialisés étaient attendus sur place dans la soirée.

«La montée du niveau de l’eau est un obstacle majeur pour l’opération de sauvetage, et il y a eu de fortes pluies cette nuit», a renchéri pour l’AFP Khanchit Chomphudaeng, un des responsables des efforts de sauvetage.

Selon la marine thaïlandaise, très impliquée dans cette vaste opération, le niveau de l’eau a augmenté de 15 centimètres dans la nuit. Et une troisième zone du réseau souterrain est désormais inondée.

Espérer du «fond du coeur»

Dans le même temps, des moines bouddhistes, en robe safran traditionnelle, sont arrivés sur les lieux pour chanter des prières devant la grotte, avec les familles des jeunes footballeurs, qui campent pour certaines depuis plusieurs jours sur place.

«J’espère qu’aujourd’hui, avec l’aide de toutes les équipes, il sera sauvé», confie Pean Kamlue, mère d’un adolescent de 16 ans coincé. «J’en suis certaine au fond de mon coeur.»

En parallèle des efforts pour retrouver les enfants par l’entrée principale, les chercheurs tentaient de débusquer des entrées alternatives au réseau souterrain, par le sommet de la cavité, en explorant la montagne.

Les premières journées de recherche n’ont pas permis de découvrir la moindre trace du groupe à l’intérieur de la cavité. Les autorités pensent qu’ils pourraient avoir trouvé refuge un peu plus loin dans la grotte où ils se seraient rendus pour d’échapper à la montée des eaux.

A l’entrée de la grotte, un panneau prévient les visiteurs de ne pas y entrer durant la saison des pluies, entre juillet et novembre.

C’est une mère de famille qui a donné l’alerte, ne voyant pas revenir son fils samedi soir. Les affaires des enfants- vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l’entrée de la grotte, située dans un grand parc.

L’équipe de football, baptisée «les sangliers», et leur entraîneur connaissent bien l’endroit, ont fait valoir les autorités.

Le premier ministre adjoint Prawit Wongsuwan s’est déclaré optimiste.

«J’ai les plus grands espoirs qu’on va retrouver ces 13 personnes, trop de jours se sont écoulés», a-t-il dit à la presse.

En 2007, six touristes étrangers et leurs deux guides thaïlandais ont été tués après avoir été emportés par des inondations éclair dans une grotte du parc national de Khao Sok, dans le sud de la Thaïlande.