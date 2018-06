GAGNON, Marie R.



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juin 2018, à l'âge de 85 ans 2 mois, est décédée madame Marie R. Gagnon, épouse de feu monsieur Georges Aubé (1931-2008). Née à Ste-Rose de Watford, le 17 mars 1933, madame était la fille de feu dame Palmira Dupont et de feu monsieur Bernard Gagnon. Madame demeurait à Québec mais a longtemps habité à Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 16 h.Les cendres seront par la suite déposées au près de son époux au columbarium la Seigneurie. Madame Aubé laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Sylvie Parent), Yvon (Debbie Perreault), Jean (Nathalie Leclerc), Linda, Alain (Chantal Leclerc), François (Dominique Royer), Christian (Isabelle Roy); ses petits-enfants: Alexis, Camille, Étienne, Charles-Olivier, Isabelle, Alexandra, Philippe, Frédérique, Jérémie, Elysa et Maxime; ses arrière-petits-enfants; sa sœur Elisabeth Gagnon (feu Léonce Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de