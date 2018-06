Fin du beau rêve de l’AS Blainville

OTTAWA | C’est une belle histoire que celle de l’AS Blainville, mais elle a pris fin mercredi sur une autre défaite honorable de 1 à 0 (2 à 0 au total) contre le Fury d’Ottawa qui a éliminé le club amateur du Championnat canadien de soccer.

Blainville, qui n’a pas à rougir de sa performance, s’était donné le droit de rêver en limitant l’équipe d’USL à une courte victoire de 1 à 0 lors du match aller une semaine plus tôt.

Mercredi soir, Carl Haworth (21e minute) a plombé les espoirs blainvillois assez rapidement en sautant sur un ballon libre alors que la défensive visiteuse était confuse.

Crépeau solide

Les visiteurs ont une fois de plus vendu chèrement leur peau, mais n’a pas été en mesure de mettre en danger Maxime Crépeau, qui a obtenu un second jeu blanc d’affilée.

Blainville pourra toujours s’enorgueillir d’avoir été la première équipe amateur à affronter un club professionnel dans la compétition nationale.

« Nous sommes déçus du résultat, mais nous n’avons pas à rougir de notre performance sur l’ensemble des deux matchs face à une équipe qui nous a été supérieure », a noté l’entraîneur-chef blainvillois, Emmanuel Macagno.

Mesure

Avant le match aller, Macagno affirmait que le Fury était supérieur à son équipe, mais disait ne pas savoir à quel point.

Il en a désormais une meilleure idée.

Il n’y a pas un monde qui sépare les deux équipes, mais on a les limites blainvilloises alors que le Fury en a fait juste assez pour poursuivre sa route dans ce championnat.

« Si on montre qu’on mérite d’être là alors tant mieux, a confié Macagno. On était dans l’inconnu et on avait pas de points de repère, maintenant on les a.

« On espère avoir ouvert la voie pour des équipes amateurs qui pourraient mettre à mal une équipe professionnelle. »

Blainville a eu tout le loisir de s’imposer en première demie, les locaux étant de bons hôtes et laissant la visite faire le jeu.

Brouillon

Mais voilà, les Québécois ont été trop brouillons pour embêter leurs rivaux ontariens.

Il y a bien eu une ou deux chances, mais l’attaque de l’AS Blainville a été affligée par un manque cruel de finition.

« Par moment nous avons réussi à les mettre en danger, a soutenu Macagno. Il aurait fallu réussir à capitaliser sur quelques occasions.

« On a manqué de lucidité et on s’est précipité dans les 25 derniers mètres, mais Ottawa est une équipe qui défend bien. »

Courage

Même si Carl Haworth a donné les devants 1 à 0 au Fury à la 21e minute, l’AS Blainville a continué de se battre avec fougue.

On parle ici d’une équipe qui a autant de courage que de fierté et qui n’a jamais pensé une seconde qu’elle ne ferait pas le poids face à un adversaire mieux préparé par le simple fait que les joueurs sont professionnels et s’entraînent tous les jours.

Au contraire. Après le but qui portait l’avance du Fury à 2 à 0 au total des buts, les Blainvillois se sont retroussé les manches.

On peut dire que la prestation des hommes d’Emmanuel Macagno se veut une très belle carte de visite pour la Première ligue de soccer du Québec.

« On a appris beaucoup dans ces quatre rencontres », a admis l’entraîneur-chef.

« J’espère que ça va faire en sorte qu’on va être plus compétitifs dans la PLSQ et qu’on pourra défendre notre titre. »

Qui sait, l’équipe des Basses-Laurentides, avec ses quatre matchs, disputera peut-être plus de rencontres que l’Impact dans le cas où le Bleu-blanc-noir ne parvenait pas à défaire Vancouver en demi-finale.

L’ancien de l’Impact Maxim Tissot, a quitté le match en civière après avoir subi une blessure au genou gauche quelques minutes après son entrée dans le match, en deuxième demie.