[VIDEO] La recette parfaite pour simplifier ton prochain pique-nique

Es-tu le genre de personne qui mange des hot-dogs chaque soir de l’été? Pas qu’on juge tes choix, mais mettons que tu invites une date chez toi, ça vaut la peine de faire un petit effort supplémentaire. C’est pour ça qu’on a préparé deux recettes super simples mettant en vedette la superstar de notre frigo ces temps-ci : la nouvelle sauce PERinaise de Nando’s. C’est une mayo épicée faite à partir de piment oiseaux africains. Gageons qu’elle pimentera (ha, ha) vos BBQ cet été!

Guédilles au homard

Idéales pour un lunch la fin de semaine ou pour agrémenter un plateau apéritif.

Pour 4 portions

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 0 minute

4 petits pains ciabatta

1 homard, cuit et décortiqué

1 citron

4 c. à soupe de PERinaise Nando's (nous avons utilisé celle au citron et aux herbes)

4 feuilles de ciboulette fraîche ciselée

Quelques feuilles de roquette ou de cresson

Hacher grossièrement la chair de homard.

Y ajouter la PERinaise, la ciboulette et le jus de citron.

Trancher les pains ciabatta et les farcir généreusement du mélange de homard.

Garnir d'un peu de roquette ou de cresson, au goût



Quartiers de pommes de terre

Un mélange coloré de légumes-racines servis avec sauce PERinaise épicée

Pour 4 portions

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

1 grosse patate douce (variété kumara)

1 grosse patate douce (classique)

2 grosses pommes de terre

2 c. à soupe (40 ml) d'huile d'olive

¾ tasse de sauce PERinaise Nando's (nous avons utilisé la douce)

Préchauffer le four à 190°C (375°F)

Laver les patates douces et les pommes de terre.

Couper en quartiers en laissant la pelure.

Dans un bol, enrober les légumes-racines d'huile d'olive.

Cuire au four pendant 40 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés et bien cuits.

Servir avec la sauce PERinaise de votre choix.

Pour te procurer toutes les sortes de sauces PERinaises, visite le site de Nando's.