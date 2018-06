La responsabilité est souvent partagée

J’ai parcouru la lettre de celle qui, après avoir accueilli une colocataire française, se plaignait du fait que cette dernière était d’une grande impolitesse. Elle évitait de répondre à ses questions, se montrait renfermée quand elle se présentait à la cuisine pour manger et s’enfermait dans sa chambre le reste du temps. Même ses textos restaient lettre morte. Vous n’avez pas pensé lui demander si elle ne serait pas du type fouineuse ? J’ai vécu ça avec ma mère quand elle se permettait de fouiller dans mes affaires et qu’elle voulait tout savoir de mes allées et venues. J’avais tellement hâte de partir en appartement. Mon unique repli, c’était le silence.

Une fille désormais émancipée

Je n’ai pas posé ce genre de question puisqu’elle disait clairement ne pas être ce type de personne. C’eût été le cas, la visiteuse aurait été justifiée de se taire. Mais vous êtes la seule à avoir perçu cela dans cette lettre.