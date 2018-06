Le chef d’État Couillard

Dénoncer et atténuer. Voilà les deux objectifs de Philippe Couillard dans son plan destiné à répondre aux impacts anticipés du grand schisme frappant les relations entre le Canada et les États-Unis.

Dénoncer

Le PM a donc mis le cap vers la capitale américaine afin de sensibiliser les élus aux effets pervers des mesures annoncées de part et d’autre en matière de commerce.

J’entends des gens s’offusquer, ou pire encore, se moquer du fait qu’un premier ministre d’une province prenne le bâton de pèlerin pour tenter de faire plier l’échine au géant américain. « Ben voyons, comme s’il pouvait faire changer d’idée à Trump. » Ce raisonnement est d’une simplicité navrante.

Le PM met l’épaule à la roue dans un effort concerté avec le gouvernement canadien. Certains États subiront immanquablement les contrecoups du conflit. Et s’il semble utopique de penser que le président américain flanchera, il n’en demeure pas moins que c’est effectivement en accentuant la pression sur les élus que nous pouvons espérer une résolution éventuelle à un affrontement qui pourrait nous faire très mal.

Atténuer

Parallèlement à l’effort diplomatique, il est souhaitable que le gouvernement fasse tout en son pouvoir pour atténuer le tort qui sera causé à notre économie. Soutenir les entreprises, diversifier nos échanges et favoriser l’achat local. Là encore, c’est la bonne chose à faire.

En fin de compte, le premier minis­tre Couillard joue bien ses cartes. Et, disons-le, il en a bien besoin. Il ne faut pas être cynique et penser que les libéraux se réjouissent béatement de la situation, mais quand même... Avouons que ces derniers ont une occasion en or de faire valoir qu’un changement de gouvernement serait mal avisé.

Est-ce que cela va fonctionner ? Rien n’est moins sûr. N’empêche qu’il faut reconnaître que Philippe Couillard joue mieux le rôle de chef d’État raisonnable et raisonné que celui de chef de parti partisan et démagogue.