Le pompier qui veut gagner

Nick Van Stratten voulait finir sa carrière du bon pied et Québec s’est imposé naturellement comme destination pour ce futur pompier qui a frappé aux portes des ligues majeures dans l’organisation des Royals de Kansas City.

Débarqué en fin d’après-midi mercredi ce qui a retardé ses débuts prévus en soirée, après une journée de voyagement depuis Kansas City d’où il est originaire, Van Stratten a découvert ses nouveaux quartiers du Stade Canac avant de s’entretenir avec les médias. À 33 ans, le voltigeur qui a 12 saisons derrière la cravate compte tout faire pour guider les Capitales vers les grands honneurs.

« Après avoir obtenu mon diplôme de pompier, je me suis demandé si j’étais prêt à avoir une vraie job ou si je voulais continuer à jouer. Puis, Ryan Searle [lanceur des Capitales] m’a demandé si j’allais jouer cette année ou non, car il semblait manquer un frappeur ici.

« Je veux avoir une dernière chance de gagner un championnat et finir ma carrière comme champion. Et selon ce que j’ai entendu de Québec, c’est l’endroit pour ça, alors je suis excité d’être ici », a déclaré Van Stratten avec son accent du sud des États-Unis.

L’Américain s’amène dans la vieille capitale en qualité de frappeur régulier après avoir subi une opération à l’épaule, qui se porte plutôt bien selon ses dires. Il a gardé la forme en jouant dans une ligue amicale au cours des dernières semaines. Son arrivée forcera le gérant Patrick Scalabrini à remercier l’un de ses joueurs de position.

Ennuis de santé

Sa moyenne au bâton s’élève d’ailleurs à ,319 en carrière, en plus d’avoir amassé 1135 coups sûrs. Choix de 10e ronde des Royals en 2006, il a passé sept ans au sein de leurs différentes filiales, atteignant le niveau AA avant de se dénicher du boulot dans la Ligue mexicaine (AAA) et l’American Association. Pourquoi n’a-t-il jamais évolué dans le baseball majeur ?

« Je n’ai juste jamais été capable de rester en santé et j’ai eu des problèmes de dos », a répondu le principal intéressé.

« J’ai eu l’occasion, avec les Royals, d’atteindre les ligues majeures, mais je ne suis pas resté en santé. J’avais commencé dans le AA et j’ai tué la ligue. J’étais du genre à foncer dans les clôtures. On me disait de ralentir et d’y aller plus relaxe, mais j’ai toujours été intense sur le terrain. Pour moi, le baseball, ce n’est pas de marcher au premier but quand tu frappes un roulant. »

Et c’est la même intensité qu’il entend déployer sur le terrain dans l’uniforme des Capitales, dans ce qui risque d’être fort probablement ses derniers moments comme joueur professionnel.

« Je n’ai pas entendu beaucoup de choses à propos de la Can-Am, mais tout ce que j’ai entendu sur cette ligue, c’était que si j’y allais, il fallait que j’aille à Québec parce qu’ils sont comme les Yankees, ils gagnent souvent. Je viens finir ce que j’ai commencé », a assuré le vétéran. Reste à voir si la bague convoitée se retrouvera dans un calendrier un de ces quatre !