Le végane et la côte de bœuf

Ah, la France ! Sur terre, il n’y a pas meilleur endroit où faire bombance ! C’est le paradis de la bavette, des côtelettes d’agneau et de la tête de veau. On s’installe à table, et comme le veut la coutume, on n’en sort que très tard, heureux de s’être régalé de tant de bons mets.

Dans ce pays béni des dieux, où la table est un rituel précieux, on devine que le boucher n’est pas qu’un commerçant : c’est aussi le gardien de rituels essentiels et d’un art de vivre. Avec son cousin le fromager, il est d’usage de le visiter pour se faire plaisir. Il ne faut surtout pas oublier de passer chez le boulanger. Lui aussi, c’est un pilier de l’art de vivre.

Tout cela pour dire que ce beau monde vient de se découvrir des ennemis. En fait, je parle surtout des bouchers qui viennent de demander une protection policière contre les activistes véganes.

Doctrine

Les véganes ? On ne parle pas ici de simples végétariens qui préfèrent les pâtes aux tomates aux pâtes aux saucisses. On parle d’une mouvance de plus en plus influente, souvent sectaire, qui s’oppose à toute utilisation de produits d’origine animale dans notre existence, et plus particulièrement, dans notre alimentation. Ils se mobilisent au nom de l’antispécisme, une doctrine qui refuse toute forme de hiérarchie entre les êtres vivants. Pour ces joyeux drilles, qui mange un bœuf participe directement à un carnage à grande échelle, à un massacre inadmissible.

On s’en doute, ces militants véganes, surtout les radicaux, ne se contentent pas de vivre leur vie. Ils veulent libérer les animaux de la domination humaine et soumettre la société à leur idéologie. Et les plus fanatiques croient aux actions éclatantes pour nous conscientiser. Les plus fanatiques aspergent de faux sang les boucheries, ou alors, ils les vandalisent. Le carnivore est traité comme un truand et celui qui lui permet d’assouvir son vice comme un assassin.

Pour reprendre la question que posait Sébastien Le Fol dans Le Point début juin, « Où s’arrêtera la criminalisation des viandeux ? »

Je ne peux m’empêcher de voir dans cette mouvance un symptôme parmi d’autres de la décomposition des grandes idéologies, qui donnaient du sens à nos vies. Les gens, et les jeunes gens encore moins, ne se contentent pas d’une existence aplatie, sans idéaux, sans poésie. Ils veulent servir le bien et combattre le mal. Plusieurs ont trouvé dans le véganisme une manière d’entrer en religion. Ils politisent leur alimentation.

Violence

Qu’on se comprenne bien : la cause du bien-être animal est essentielle. Et si les véganes peuvent nous y sensibiliser, tant mieux. Mais la viande comme le fromage sont au cœur d’un art de vivre et d’une civilisation que nous n’abandonnerons pas simplement pour faire plaisir aux « antispécistes ».

La prochaine fois que je dévorerai une côte de bœuf, ce soir, sans doute, je penserai à mes amis véganes, et au moment de me lécher les babines, je me désolerai qu’ils se privent d’un tel bonheur !