Les Diamondbacks remportent un duel de lanceurs

Les Diamondbacks de L’Arizona n’auront eu besoin que de deux petits points pour vaincre les Marlins 2-1, mercredi soir, à Miami.

L’artilleur Robbie Ray (3-0) a obtenu la victoire de belle façon en n’accordant aucun point, deux coups sûrs et un but sur balles en six manches sur la butte. Le releveur Brad Boxberger a fermé les livres en neuvième et a par le fait même récolté son 19e sauvetage de la saison.

Le joueur de troisième but Daniel Descalso a produit le point gagnant en huitième manche avec son neuvième circuit en 2018.

Chez les perdants, Starlin Castro a frappé sa cinquième longue balle de la saison.

Le lanceur Wei-Yin Chen (2-5) a encaissé la défaite, même s'il a été avare. L’athlète de 32 ans a permis un point, cinq coups sûrs et un but sur balles lors de ses six manches de travail.