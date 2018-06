L'Impact doit prouver qu'il peut rivaliser avec les meilleurs

L'Impact de Montréal a conclu avec une victoire, samedi dernier, la première moitié de son calendrier de la Major League Soccer (MLS) et il se tourne maintenant vers les 17 derniers matchs de la saison.

Et si le dernier affrontement était crucial pour les hommes de Rémi Garde, le prochain l'est tout autant.

L'Impact a prouvé qu'il pouvait enchaîner les succès en remportant trois de ses quatre dernières rencontres. Il aura l'occasion de démontrer qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, samedi, face au Sporting de Kansas City.

«C’est un bon test pour nous, a souligné mercredi le défenseur Chris Duvall. Depuis le début de la saison, le Sporting est l’un des meilleurs clubs de la ligue. Chaque année, cette équipe est toujours près du sommet.»

«Nous voulons prouver que nous ne gagnons pas seulement contre les équipes qui en arrachent, mais également face aux meilleures. Nous devrons saisir cette chance, surtout que nous jouerons à la maison.»

Un groupe en confiance

Chose certaine, la confiance règne dans le vestiaire montréalais.

«Nous sommes en confiance ces dernières semaines, a soutenu le défenseur Rudy Camacho. Contre l’Orlando City SC, on peut parler d’un match référence. Collectivement, on a maîtrisé notre sujet de A à Z.»

«Ce week-end, il va falloir confirmer et on va jouer contre une bonne équipe qui est en forme en ce moment. Donc, c'est un bon test.»

Kansas City n'a encaissé que 16 buts en autant de matchs cette saison, ce qui est bon pour le premier rang du circuit Garber à ce chapitre.

«Ils sont forts en défense et misent aussi sur une attaque dangereuse, a affirmé Duvall. C’est une très bonne équipe. C’est important d’aller chercher la victoire.»

Après le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le New York City FC, l'Impact peut-il devenir la troisième équipe cette saison à démystifier le Sporting? Un gain face à la meilleure formation de l’Association de l'Ouest saurait convaincre que l'Impact est un adversaire qui n'est plus à prendre à la légère.