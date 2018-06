Nouveau président à la CCBN

Après plus de six ans à la barre de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), Margaret F. Delisle termine son mandat de présidente. Madame Delisle cède la présidence pour un mandat de cinq ans à Jean-Pierre Robert qui possède une vaste expérience dans le milieu universitaire et qui est actuellement le conseiller principal à l’Institut des politiques sociales et de la santé de l’Université McGill. Cette nomination a été annoncée par l’honorable Mélanie Joly, ministre de Patrimoine canadien.

Défi OSEntreprendre

Photo courtoisie

Bravo à l’École du Tournesol, de la Commission scolaire des Appalaches (avec son projet Hula-Tube), qui a mérité le prix Primaire 2e cycle du volet Entrepreneuriat étudiant (niveau national) lors du 20e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre présenté le 13 juin dernier au Palais Montcalm. Les élèves ont recyclé 2 825 pieds de tuyaux désuets en polyéthylène servant à la collecte de l’eau d’érable en 265 Hula-Tubes durables, attrayants et écologiques. Sur la photo, de gauche à droite : Danielle Boucher, présidente de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles et Michèle Mercier-Bergeron, enseignante en compagnie d’élèves de l’École Tournesol ; Mathis Cloutier, Mérédith Gilbert, Amanda Labranche et Xavier Simard.

Lemieux vu par Gaudreau

Photo courtoisie

Fabio Monti et Jonathan Ollat, copropriétaires du restaurant Ophélia de la Grande-Allée, se sont portés acquéreurs récemment de la série complète des tableaux de l’exposition de la série Lemieux vu par Gaudreau qui avait été présentée en mars dernier au restaurant. Tous peints par l’artiste Jean Gaudreau, ces tableaux de grande dimension, huit au total, rendent hommage au peintre Jean-Paul Lemieux qui a vécu dans cette maison située au 634, Grande Allée au cours des années 1980, maison qui est devenue l’Ophélia par la suite. Cette série d’œuvres pourra donc, dorénavant, être vue en permanence dans ce lieu historique situé au cœur du Vieux-Québec. Sur la photo, Fabio Monti et l’artiste peintre Jean Gaudreau.

Fondation Le Crépuscule

Photo courtoisie

La 17e Classique de golf du Crépuscule et de Vincent Sirianni se tiendra le jeudi 12 juillet au club de Beauce (Sainte-Marie), mais cette fois en version renouvelée avec deux départs en formule simultanée à 7 h 30 et 13 h 30. Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction et Maïco Rodrigue, vice-président des opérations chez Olymel, ont accepté la coprésidence d’honneur de la Classique 2018 dont les profits serviront à promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés pour la population du territoire de la Nouvelle-Beauce. L’activité Forfait Santé sera de nouveau offerte aux non-golfeurs. Renseignements : Pauline Poulin au (418) 387-1314. Sur la photo, de gauche à droite : Réal Bisson, coprésident d’honneur du tournoi ; Élise Coutu, présidente de La Fondation Le Crépuscule ; Maïco Rodrigue, coprésident d’honneur et Vincent Sirianni, porte-parole de la Classique.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pascale Bussières (photo), comédienne et actrice, 50 ans... Sylvie Fréchette, ex-nageuse synchronisée, médaille d’or Barcelone, conférencière, 51 ans... Isabelle Adjani, actrice française, 63 ans... Michel Auger, ex-journaliste québécois spécialisé dans les affaires criminelles au Journal de Montréal, 74 ans... Jacques Michel, auteur-compositeur-interprète, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 juin 2017. Anthony Young (photo de gauche), 51 ans, ex-lanceur des Mets de New York, qui a établi un record des ligues majeures avec 27 revers de suite... 2017. Michael Nyqvist (photo), 56 ans, acteur suédois et vedette de la saga Millénium... Alain Bouchard, 71 ans, journaliste retraité du Soleil... 2016. Bud Spencer, 86 ans, acteur italien et l’une des figures les plus importantes du western-spaghetti... 2012. Jean Guilda, 88 ans, artiste travesti... 2011. Elaine Stewart, 81 ans, actrice américaine.