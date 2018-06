Pot : une situation absurde !

Je suis en vacances mais je veux absolument vous communiquer cette lettre que je viens de recevoir et qui montre l'absurdité de la situation concernant le pot...

" Je m'appelle Carole. Mon ami Paul a un cancer du poumon depuis 1 an et il souffre beaucoup. Il demande à son médecin si le pot thérapeutique pourrait l’aider avec ses nausées etc. L’oncologue (pas n’importe qui) dit bien sûr et il lui fait une prescription.

Paul arrive chez Jean Coutu et on lui dit que ce produit n’est plus disponible depuis des mois et qu’ils ne savent pas quand ils vont en ravoir...Bizarre...Mais bon Paul ne se décourage pas. Il va au ‘CENTRE COMPASSION DE MONTRÉAL’ sur St-Laurent, où on lui dit qu’il peut obtenir du pot thérapeutique. Je rappelle qu’il a une prescription en bel et due forme de son oncologue. Le gars chez COMPASSION lui dit qu’il a besoin d’un autre papier, genre un rapport médical. Il refuse de lui vendre du pot.

Wow, le 17 octobre le pot sera légal au Canada en entier et en juin 2018 une personne atteinte d’un cancer grave ne peut pas obtenir du pot légalement, même avec une prescription...COMPASSION mon œil et elle est où l’erreur quand Jean Coutu n’a pas le produit prescrit par les oncologues ? "

Dans trois mois et demi, cet homme pourra acheter du pot sans problème, mais pas maintenant. Or, le gars a un CANCER !!!!! Il ne peut se permettre d'attendre !!!

Quelle situation débile...

Maintenant, le pot est illégal... Mais dans quelques semaines, ça sera un produit parfaitement légal ! Or, c'est LE MÊME MAUDIT PRODUIT ! Il ne changera pas comme par magie, bordel !