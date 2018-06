Quand ta femme se transforme en ennemie

Je suis en couple depuis 20 ans et marié depuis dix ans sous les pressions de ma femme et sa famille. Tout le monde semblait souhaiter que nous donnions enfin une forme officielle à une union qui avait vu naître trois enfants. Les choses se sont relativement toujours bien passées entre ma femme et moi, bien qu’elle ait toujours été celle de qui émanaient les chicanes. Je suis d’un tempérament calme, et mon travail en médiation m’a toujours permis de mesurer le pour et le contre, avant de faire quelque éclat que ce soit.

Ce que je veux vous raconter a commencé peu après notre mariage et se poursuit depuis, chaque fois que l’occasion se présente. C’est-à-dire chaque fois qu’on est en présence de quelqu’un de sa famille, père, mère, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Ma femme en profite pour me lancer des attaques directes, désagréables et souvent méprisantes, sur ma façon d’être, mon habillement, ma façon de parler à nos enfants, mon physique, ma forme d’intelligence, bref, sur tout ce que je suis.

Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais il me semble que je ne mérite pas de me faire rabaisser de la sorte. La plupart du temps, elle utilise l’humour pour me lancer mes vérités en pleine face devant public, parfois même en présence de nos enfants. Comme ça fait rire tout le monde, moi y compris bien souvent, ça passe mieux. Mais je commence à ne plus trouver ça drôle du tout. Et je n’ose pas lui en reparler ensuite, de peur de réveiller quelque chose qui fait mal en moi.

Pourquoi ne me dit-elle jamais ces choses-là en privé ? Au moins, on pourrait s’expliquer. Comment faire pour qu’elle comprenne à quel point je vis mal avec ça ? Et tu vois, Louise, plus je suis mal, moins je suis capable d’aborder le sujet avec elle. Comme si je craignais une tempête qui va tout balayer sur son passage.

Un homme battu moralement

Les mots utilisés en guise de signature n’augurent rien de bon. Vous n’osez pas lui parler directement parce que vous vous sentez battu d’avance. D’où cela vient-il ? Quand avez-vous perdu l’estime de vous même ? Quel genre d’enfance avez-vous eue pour accepter d’être bruta­lisé de la sorte ? Il est grand temps que vous trouviez le courage de parler de cela avec votre conjointe.

Il faut qu’elle sache l’effet que produisent sur vous les paroles blessantes qu’elle déballe devant tous vos proches, sans respect pour votre personne, vous, son mari et aussi le père de ses enfants. Il faut lui donner des exemples bien précis pour qu’elle réalise, si ce n’est déjà fait plus ou moins consciemment, l’ampleur de sa méchanceté. Il faut aussi lui faire savoir clairement que vous n’allez plus tolérer cette façon qu’elle a de vous traiter avec autant de mépris. Et le plus vite sera le mieux. Si elle a quelque chose à vous reprocher, qu’elle vous le dise clairement et en privé.