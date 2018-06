Rick Tocchet croit en Galchenyuk

DALLAS | Rick Tocchet n’a probablement jamais écouté le bilan de fin de saison de Marc Bergevin où le mot attitude constituait l’élément clé pour expliquer les déboires du Canadien. Par un curieux hasard, l’entraîneur en chef des Coyotes de l’Arizona a fait référence à l’attitude d’Alex Galchenyuk, mais dans un bon sens.

Tocchet venait de terminer de manger un taco au American Airlines Center à quelques heures du premier tour du repêchage de la LNH à Dallas quand il a rencontré le représentant du Journal.

« J’imagine que tu souhaites me parler de Max Domi et d’Alex Galchenyuk, a lancé Tocchet avec un grand sourire. J’ai toujours eu un don pour deviner les sujets de conversations ! »

Tocchet avait une bonne intuition. Il n’était pas question de parler de la stratégie des Coyotes pour le repêchage de 2018. L’ancien ailier droit étoile des Flyers de Philadelphie et des Penguins de Pittsburgh, notamment, a aimé son premier contact avec Galchenyuk dans les heures qui ont suivi la transaction du 15 juin avec le CH.

« J’ai eu une bonne discussion au téléphone avec lui, a-t-il mentionné au Journal. J’étais très heureux de sa vision des choses et j’ai aimé son attitude. Il m’a dit qu’il avait un autre niveau à atteindre. J’ai aimé entendre cette phrase. Il n’est pas satisfait de sa production, il croit qu’il peut en donner plus. Il veut devenir un meilleur joueur. Comme entraîneur, c’est de la musique à mes oreilles. »

Un centre en Arizona

À ses six premières saisons dans la LNH avec le Tricolore, Galchenyuk a marqué une fois 30 buts (2015-2016) et il a atteint deux fois le plateau des 50 points (2015-2016 et 2017-2018).

Pour lui permettre de passer à un autre niveau, les Coyotes ont déjà établi comme plan de l’utiliser au centre.

« J’ai regardé des films sur lui et je devrai me créer ma propre opinion, a rappelé Tocchet. Mais oui, nous désirons lui faire confiance au centre, nous croyons qu’il sera meilleur à cette position. Je sais aussi qu’il veut jouer au centre. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il pourrait notamment se retrouver avec Clayton Keller sur le flanc droit. »

S’il joue avec le jeune Keller, Galchenyuk comptera sur l’un des meilleurs espoirs de la LNH à ses côtés. À sa saison recrue, Keller a dominé les Coyotes avec 65 points, neuf de plus que le centre Derek Stepan et vingt de plus que Domi.

Domi aimera Montréal

S’il se réjouissait de l’arrivée d’un joueur talentueux comme Galchenyuk, Tocchet a également eu de bons mots pour Domi.

« Max est un gars avec beaucoup de caractère et un très bon jeune. Je l’adore comme personne. Il a aussi du talent, il n’est pas juste un joueur d’énergie. Il est très rapide sur la rondelle. Il veut se retrouver sur la glace dans les moments cruciaux, il cherche à faire la différence. »

Aux yeux de l’entraîneur des Coyotes, le fils de Tie Domi se plaira dans une ville comme Montréal.

« Il a joué son junior à London, il a porté les couleurs du Canada au Championnat du monde junior, a-t-il souligné. Il avait connu un très bon tournoi à Montréal et Toronto. Il carbure à cette pression. Je sais qu’il sera heureux dans un environnement comme celui de Montréal. »

« Je ne sais pas s’il avait absolument besoin d’un nouveau départ, a-t-il poursuivi. Nous avions des discussions avec lui pour renouveler son contrat. Il aimait aussi les Coyotes et l’Arizona. Il est maintenant heureux de ce départ avec le CH. »