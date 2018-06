Un commerce de Sherbrooke se fait justice sur Facebook

Un commerce de Sherbrooke a décidé de jouer au justicier en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo d’un voleur pris la main dans le sac.

Dans la vidéo diffusée sur Facebook, on voit un jeune homme ouvrir son sac à dos, y déposer un objet à l’intérieur, jeter un coup d’œil à la caméra de surveillance, remettre son sac à dos, feindre de regarder les étalages et repartir.

Le magasin Instant Comptant Sherbrooke a mis en ligne lundi la vidéo d’un certain Olivier, que le commerce décrit comme un voleur en série. Mais le jeune homme ne serait pas d’accord avec les allégations du magasin.

«Olivier aujourd'hui est revenu sur la scène de crime et lorsque nous l'avons confronté en lui annonçant qu'on voulait qu'il quitte les lieux et qu'il n'y remette plus jamais les pieds et bien monsieur réfutait nos accusations», a écrit Instant Comptant Sherbrooke sur Facebook.

«Monsieur voulait des preuves donc je mets ici les preuves et je les partage avec vous tous. SVP partagez en grand nombre pour que ça puisse se rendre à sa petite personne», a ajouté le commerce.

Le vol se serait produit le 23 juin dernier, selon les images captées par la caméra de surveillance.

Selon Instant Comptant Sherbrooke, le jeune homme aurait commis des vols dans plusieurs autres commerces de la région.

Depuis lundi, la vidéo a été visionnée plus de 23 000 fois et partagée à plus de 800 reprises.