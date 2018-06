McALLISTER, Thomas "Tommy"



Au CHUL, le 23 juin 2018, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Thomas McAllister, époux de dame Pauline Mercier, fils de feu dame Jean Stevenson et de feu monsieur Thomas McAllister. Il était le frère de feu Elizabeth McAllister. Il demeurait à Québec. Originaire de la région de Glasgow en Écosse, il s'est établi à Lévis en 1952.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont- Marie en toute intimité avec la famille immédiate. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Glenn (Christine McAllister), Gordon (Louise Tardif), ses petits-enfants: Julia, Philip, Sarah et Steven; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier: feu Madeleine (feu Léon Turgeon), feu Marcel, feu Benoît, Gabrielle (Marcel Bissonnette), Pierrette (feu Henri Royer), Rolande, André, Paul (Evelyn LeBlanc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements aux dévouées équipes médicales et aides médicales pour les nombreux soins de qualité reçus dans la région de Québec depuis quelques années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront sur place.