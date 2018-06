ROUSSEAU, Alphonse



Au Centre d'hébergement Limoilou, le 11 juin 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé, monsieur Alphonse Rousseau, époux de madame Fernande Gazé. Il était le fils de feu monsieur Edgar Rousseau et de feu dame Alice Morin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil; outre son épouse Fernande, ses frères et sœurs: feu Germaine (feu Joseph Corriveau), feu Roland, feu François (feu Suzanne Fontaine), Lauréat (feu Rachel Gagnon), feu René, Benoît, feu Lucien, Lucienne (feu Paul-Henri Latulippe), Lucille (feu Wilson Dionne), Rachel (Adrien Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gazé: feu Cécile (feu Léo Beaudoin), feu Rita (Gilles Gagné), Hélène, Jacqueline, Aline,feu André (Marie-Ange Roy), Thérèse, feu Françoise, feu Jean-Pierre (Angelina Lebel), Paul (Céline Gaudreau), Lucie (Jean-Guy Sirois); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la