FALARDEAU, Liliane Savard



À la Résidence Aviva, le 30 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Liliane Savard, épouse de monsieur Roger Falardeau, fille de feu Delphis Savard et de feu Donalda Lemieux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger, sa fille Sylvie (Pierre Chartrand), ses petits-enfants: Alexandre Dussault (Stéphanie Savard) et Guillaume Dussault; ses arrière-petits-enfants: Ismaël, Caleb et Liam. Elle était la sœur de: feu Lionel (feu Flore Béliveau), feu Paul-Armand, feu Madeleine, feu Lucien (feu Françoise Lefebvre), feu Marcel, Yvon (Béatrice Barrette), Rolande (feu Lionel Charbonneau), feu Rita (feu Paul Bolduc) et Raymond (Ghislaine Roy). Elle était la belle-sœur de: feu Jean-Baptiste (feu Jacqueline Verret), feu Annette (feu Armand Durand), feu Robert (Gertrude Falardeau), feu Georgette (feu Marcel Verret) et feu Suzanne (feu Jean-Paul Beaubien). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Aviva pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél : 418-682-6387.