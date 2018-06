LAJOIE, Valérie (Valoup)



Le 21 juin 2018, à l'âge de 35 ans, est décédée Valérie Lajoie, fille de feu Jacques Lajoie et de madame Fernande Bélanger. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Damien, Bellechasse. La famille recevra les condoléances au salon funéraireà compter de 12h,Les cendres seront par la suite, déposées au cimetière Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos à Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Sylvain Foucault, son fils Even Lacroix et le père de son fils Dany Lacroix, sa mère Fernande Bélanger (Jean-Paul Godbout); ses sœurs Nancy (François Garant), Josée et Manon ainsi que ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousins et ami(e)s. Valérie a été confiée pour crémation à la