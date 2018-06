GINGRAS, Yvon



Le 22 juin 2018, à son domicile, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvon Gingras, conjoint de feu dame Teresa Hackett Rush, fils de feu monsieur Pierre Gingras et de feu dame Maria Plamondon. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 29 juin de 19h à 21h30 etde 10h à 11h45,. La mise en columbarium suivra au cimetière paroissial. Monsieur Gingras laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Diane Linteau), Sylvain (Christiane Plamondon) et Eric (Nancy Drolet); ses petits-enfants : Joanie (Alexandre Nolet), Janick (Raphaël Lirette), Philippe (Caroline Beaumont), Marianne (Francis Gagnon) et Raphaël; ses arrière-petits-enfants: Ryan, Florence, Sam, Chloé et Léa; ses frères et sœurs: feu Fernande (feu Ange-Albert Moisan), feu Georgette (Willie Barrette), feu Victorin (Marie-Paule Gingras), Lucille (feu Odilon Paradis), Françoise (Jules Moisan), Colette (feu René Jobin), feu Jean-Paul (feu Pauline Beaulieu), Jean-Guy (Patricia Cantin), Denise (feu Ghislain Alain) et Raymonde; les filles de sa conjointe: Jane, Susan (Patrick Mackay) et Kathy et leurs enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs à domicile, spécialement le Dr Pierre Viens, l'infirmier Djino Gosselin et le travailleur social François Blouin, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf - soins palliatifs à domicile, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.