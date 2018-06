PICARD, Pauline Blondeau



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 22 juin 2018, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Blondeau, épouse de feu monsieur Louis Picard, fille de feu madame Alice Jobin et de feu monsieur Albani Blondeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil: ses enfants Guy (Louisette Janvier) et Louise; ses petits-enfants : Claude et Martin (Juliane Dussault) et leur père Gérard Drolet, Marc (Chantal Beaupré) et Julie (Richard Lock); ses arrière-petits-enfants: Eloïse, Loïc, Jakob, Alicia, Eliott, Olivier, Ludwig et Mallaury; sa sœur Marguerite et son frère Raymond et sa belle-sœur Marguerite Picard ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St- Vincent-de-Paul de Notre-Dame de Rocamadour, 567, 3e Avenue, Québec, QC G1L 2W4 à l'attention de monsieur Marcel Verreault.