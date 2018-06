LABRIE, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juin 2018, à l'aube de ses 67 ans, est décédé monsieur Ghislain Labrie, époux de madame Danielle Paquet, fils de madame Ghislaine Bégin et de monsieur Nazaire Labrie. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses parents, ses enfants : Cindy (Eric Jolin), David (Liane Hoang) et Mathieu (Isabelle Bigaouette); ses petits-enfants : Jade, Xavier et Ellie-Pier; ses frères et sœurs : Nicole (Jean-Claude Bisson), Louise, Sylvie (feu Gaétan Grondin), Maryse (Jean-Pierre Dubé), Annie (André Garnier), Benoit (Chantal Higgins), Liette (Jean Dallaire) et Nadine; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h30 à 10h45.La famille tient à remercier le personnel soignant des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.