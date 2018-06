COLLIN, Georgette Renaud



Au Centre d'hébergement la Vigi Saint-Augustin, le 10 juin 2018, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée dame Georgette Renaud, épouse de feu monsieur Trefflé Collin, fille de feu Jean-Amable Renaud et de feu Ida Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lise (Claude Simoneau), Doris (Réjean Allaire) et Jacques (Marie-France Delisle); ses petits-enfants: Chantal Boulet (Ghislain Gagnon), Éric Collin (Anne-Marie Lépine) et Pierre Collin (Marie-Christine Girard); ses arrière-petits-enfants: Étienne, Alexandre, Frédérique et Évelyne. Elle laisse également dans le deuil son filleul Gary Renaud et plusieurs ami(e)s. Un gros merci à toute l'équipe du 2e étage du Centre d'hébergement la Vigi Saint-Augustin ainsi qu'au Dr Jacynthe Tassé et Dr Brigitte Blouin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.