BÉLANGER, Serge



Après un long et courageux combat, à l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 juin 2018 à l'âge de 74 ans est décédé, entouré d'amour, monsieur Serge Bélanger, époux de madame Louise Lotser (époux en 1res noces de feu Nicole Laroche), fils de feu Gustave Bélanger et de feu Gabrielle Magnan. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale dimanche 1er juillet 2018 de 19h à 22h et le lundi 2 juillet 2018 de 10h à 15h.. L'inhumation se fera mardi 3 juillet à 10h au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance au 301 Rang Sainte-Anne, Québec, QC G2G 0G9. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Lotser, ses enfants : Mario (Chantal Michaud) Nathalie, Martine (Stéphane Daigle) Jean-François (Mélanie Bureau); ses petits enfants : Alexandra, Catherine, Audrey, Jessica, Cassandra, Stéphanie, Marie-Pier, Vanessa, Léa et Olivier; ses frères et sœurs: feu Denise (André Savard), Jacques (Claudette Tardif), Monique (feu Guy Hébert), Yvan Bélanger, Jean-Charles (Georgette Cayouette), Huguette (feu Yvan Boutet), Madeleine (feu Gilles Ruel) et André (Noëlla Gauthier); sa belle-mère Nicole Vaillancourt; sa belle-sœur Magda Lotser (Marc Proulx); son beau-frère François Lotser (Doris Gingras); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis de même que toute la communauté de l'Église Baptiste Renaissance. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, de l'équipe d'insuffisance cardiaque de l'hôpital Laval et du département d'oncologie de l'Enfant- Jésus pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc, ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (Hôpital Laval), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc.: 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca, ou à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, 1270, chemin Ste-Foy, bureau 2000, Québec (Québec) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260, site Internet : http://www.jhsb.ca/fr. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.