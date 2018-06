VOISARD, Jean-François



À l'Unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 16 juin 2018, est décédé Jean-François Voisard, fils de feu Joseph Voisard et de feu Monique Cloutier.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs et leurs conjoints: Anne-Marie (Michel Samson), Thérèse, Lucie, Hélène, Gabriel (Suzie Boissonneault), Claire, Denis, Sabine (Richard Cloutier), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il était aussi le frère de feu Pierre.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les soignants qui se sont relégués auprès de François pour adoucir sa fin de vie. Ils ont agi avec grande humanité.