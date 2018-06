GODBOUT, Arthur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2018, à l'âge de 69 ans et 10 mois est décédé monsieur Arthur Godbout, fils de feu Pierre Godbout et de feu Marie-Anna Labrecque. Il demeurait à Saint-Damien, Bellechasse. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition et pas de cérémonie religieuse. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Onésime-Brousseau de Saint-Damien. Il était le frère de: feu Émilien (feu Thérèse Larochelle), Clément, Gaston (Jeannine Nadeau), Jean Paul (feu Marcelle Thibault, Fernande Bélanger), Hélène (feu Marcel Larivière,Yvon Laliberté), feu Émilienne (Marcel Morency), Annette (Rémi Dumas), feu Carmelle (Yvon Carrier), André (Diane Bélanger), Eugène (Cécile Noël), Raymond (Yolande Goulet), feu Marcel, feu Damien (Diane Deblois) et Madeleine (Robert Genesse). Il laisse dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Monsieur Godbout a été confié pour crémation à la Maison funéraire