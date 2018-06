BOUCHER, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juin 2018 à l'âge de 93 ans et 8 mois est décédé monsieur Raymond Boucher conjoint de feu madame Alice Chabot. Il était le fils de feu Trefflé Boucher et de feu Maria Laliberté. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre ses frères Roland et Bertrand. Il laisse dans le deuil ses cousins, cousines et les enfants de sa conjointe ainsi que leur famille et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fabrique de Saint-Philémon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire