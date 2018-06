LEBEL, Marie-Ange



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 juin 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Marie-Ange Lebel, conjointe de monsieur Claude Langlois et fille de feu monsieur Henri Lebel et de feu dame Julienne Vézina. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 12h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Claude, sa sœur: feu Louisette (Jacques Painchaud); ses frères: feu Robert et René; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois: Ginette (feu Jean-Claude Coulombe), feu Ghislaine (Paul-Émile Paradis), Jeannine (Roger Boulet), Nicole (Gilles Gendron), Réjean (Jeannine Pelletier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, notamment ses grands ami(e)s Carole et Jean-Claude, France et Jean-Pierre, Francine et Jacques André. Un merci spécial est adressé à tout le personnel médical, ainsi qu'à tous les intervenants qui de près ou de loin ont contribué au bien-être de Marie-Ange. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la