PARENT, Gilles



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juin 2018, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gilles Parent, époux de madame Brigitte Lapointe, fils de madame Jacqueline Caron et de feu monsieur Jean-Paul Parent. Il demeurait à Québec.Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation se fera immédiatement après les funérailles au cimetière St-Charles. Outre son épouse, Madame Brigitte Lapointe, il laisse dans le deuil sa mère Madame Jacqueline Caron (feu Jean-Paul Parent); ses enfants: Cédric, Arnaud et Sylvie; sa petite-fille Sandrine; ses frères et ses soeurs: Jean-Guy, André (feu Patricia Orange), Lucie (Daniel Richard) et Chantal (Laurent Beaudoin); sa filleule Marie-Eve Richard; ses nièces: Arianne Parent, Emmanuelle Parent (Yan Faraire) et Annie Richard (Alexandre Beausoleil); son oncle: Henri-Paul Caron (Thérèse Bouchard); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Lapointe: Odette (feu Serge Khalkhal), feu Pierre et Simon (Ruth Lacroix); ses neveux et nièces de la famille Lapointe: Maxime Pagé (Nathalie Tessier), Michaël Pagé, Jérôme Pagé (Geneviève Blouin), Amélie Pagé (Serge Beaulieu) et Marie-Michelle Pagé (Bruno Gaudreau); sa tante Jeannine Sirois (feu Louis-Marie Laplante) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins exemplaires et leur empathie démontrée tout au long du séjour de Monsieur Parent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.