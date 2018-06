MOISAN, Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 juin 2018, à l'âge de 66 ans et 9 mois, est décédé monsieur Pierre Moisan, époux de madame Line Paquet, fils de feu dame Marcelle Lizotte et de feu monsieur Maurice Moisan. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, au :le vendredi 29 juin 2018, de 18h à 22h, et le samedi 30 juin 2018, de 12h à 13h30.. Suivra l'inhumation du corps au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil outre son épouse Line; ses enfants: Josianne (Dany Lachance), Karine et feu Jessy; ses petits-enfants: Yannick, Mickaël, Alisson, Carolanne, Jordan et Tomy; sa sœur Jacqueline (Marcel Bouchard) et son frère Robert Williamson (Claudette Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Line, Ghyslaine (Jean-Guy Lebel), Yvan (Caroline Bernard), Manon, feu Sylvain (Donna Lee), Louise (Jocelyn Ducharme), Isabelle (Pierre Nadeau), Simon (Ilyane Bourque), Kathy et Tommy; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement M. Jeannot Bergeron. Pierre va rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé(e)s: Thérèse (feu Maurice Isabel), Marcelle (feu Gérard Allard), Maurice (Pauline Fillion), Pierrette (Paul Després), Albert (Rose Nadeau), Jean-Claude (Donna Ross), Charles (Diane Fortier), Ginette (feu Raynald Alain), Lucia (feu Raymond Bédard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un envoi de fleurs.