BOURGET, Raymonde Pelletier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Raymonde Pelletier, épouse de monsieur Serge Bourget, fille de feu monsieur Alexandre Pelletier et de feu madame Aline Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Serge; ses enfants: Martin (Nathalie Lanoix) et Dany (Geneviève Goulet); ses petits-enfants: William (Marie-Pier) et Marie-Lee; ses frères et sœurs: feu Marcel (Gloria), Gilla (Jean-Louis), feu Claudette (Claude), feu Jean-Guy et Mireille; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourget: feu Patrick (feu Gisèle), feu Louise (feu Jacques), Édith (Yvon) et Céline (Paul) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.