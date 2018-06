BARGONÉ, Richard



À la maison de soins palliatifs Le Littoral, le 20 juin 2018 à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédé M. Richard Bargoné, conjoint de Mme Suzanne Lafond, il était le fils de feu Jeannette Girard et de feu Ritchie Bargoné. Originaire de Lauzon, il demeurait à St-Damien de Buckland.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Steve Bargoné (Caroline Bédard), ses petites-filles Laurence et Sandrine et leur mère Maryse Picard. Il laisse également dans le deuil les fils de sa conjointe Simon Pelletier (Sonia Leduc-Ménard et son fils Anthony) et Nicolas Pelletier (Mireille Bédard), ainsi que leurs enfants Wayne, Eliott, Arnaud, Félix, Hugo, Maxime, Théo et Zack Pelletier. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Gisèle (Claude Ruel), Jean-Yves (feu Suzanne Fleury), Lucille (feu Rosaire Boucher) et Louise (feu Yvon Boulay); les frères et sœurs de sa conjointe : Renald, Diane (Gérald Bergeron), Claude (Marie Archambault), Micheline (Sylvain Lessard), Michelle, Ghislaine (Denis Tremblay) et plusieurs neveux et nièces et de nombreux ami(e)s. Il ira rejoindre son frère Jacques (Bernice Dumais). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au mausolée du cimetière Mont-Marie. Un merci tout particulier à tout le personnel du CILAC qui nous a apporté tout l'appui et la compétence dans cette longue période de maladie. Également merci au personnel de la maison de soins palliatifs Le Littoral pour avoir permis à Richard une fin de vie dans la paix et la sérénité. Merci également à Héma Québec pour tous les dons de sang. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, Téléphone : 418 903-6177, Site web : mspdulittoral.com ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (CILAC), Téléphone : 418 835-7188, Site web : www.fhdl.ca ouà la Fondation Héma-Québec, Téléphone: 888 666-4362 poste 3, Site web : www.hema-quebec.qc.caDes formulaires seront disponibles sur place.