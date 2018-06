DOIRON, Ildège



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 juin 2018 à l'âge de 85 ans, est décédé, monsieur Ildège Doiron, époux de feu dame Marguerite Leclerc. Né à Québec, le 27 mars 1933, il était le fils de feu dame Alma Chiasson et de feu monsieur Patrick Doiron. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 30 juin 2018 de 11h à 12h15.Les cendres seront déposées au cimetière La Souvenance à une date ultérieure. Monsieur Doiron laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Nathalie Bouffard), Linda, Claudia; ses petits-enfants: Pascal Gagnon-Doiron, Bianka Doiron (Jean- Philippe Vachon), Samuel Poulin-Doiron, David Poulin, Cédrik Doiron, Ann-Frédérik Pugh; ses arrière-petits-enfants: Nicolas, Alexis, Élly-Ann; sa belle-sœur Béatrice Demeule (feu Edgard Doiron); tous les membres de la famille Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ildège était également le frère de feu Annette (feu Raymond Gagnon), feu Arcade (feu Françoise). La famille remercie tout le personnel du 3e étage de la Résidence Yvonne-Sylvain de même que le département de la neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Yvonne Sylvain, Tél.: 418 667-3910 poste 5978. Les Funérailles sont sous la direction de :