CARON, Roland



À son domicile, le 18 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roland Caron, époux de madame Louisette Tremblay, fils de feu madame Gracia Martel et de feu monsieur Joseph Caron. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 13h.La mise en columbarium aura lieu au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Andrée Lelièvre), Jocelyn et Francine; ses petits-enfants : Tamira-Lan et Marie-Kim (sa mère Nathalie), ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il était le frère de feu Jean-Noël (Solange Tremblay), feu Roger (feu Françoise Tremblay) et Denyse (feu Roger Racette). De la famille Tremblay, il était le beau-frère de Camille (feu Claire Boutin), Jeannine (feu Gaston Bourdeau), feu Guy, feu Denis, feu Lucille (feu Marc-Aimé Pelchat), feu Raymond (Jeannine Therrien), Jean-Yves (feu Denise Vallières), Ghislaine (feu Gérard Naud), Renée (feu André Therrien), Lucien (Louisette Robitaille), Monique (feu Roger Lebel) et Roselande (Raymond Therrien). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.