PICHÉ, Jean-Claude



À son domicile, entouré de l'amour de tous les siens, est décédé le 25 juin 2018, à l'âge de 83 ans, monsieur Jean-Claude Piché, époux de madame Huguette Frenette. Il était le fils de feu monsieur Alfred Piché et de feu madame Rosianne Marcotte. Il demeurait à Pont-Rouge. Outre son épouse Huguette, il laisse dans le deuil ses deux enfants bien-aimés: Michèle (Louis Paquet) et René (Line Bussières), ses cinq petits-enfants adorés: Mathieu (Audrey St-Pierre), Mélissa (Tommy Audet), Félix (Cynthia Savard), Simon (Anne-Marie Maltais) et Anne- Marie. Il était le frère de feu Georgette (feu Aimé Delachevrotière), feu André (feu Jeannine Bédard, Guy Dussault), Agathe (feu Jean-Louis Boulanger), Claudette (feu Jean-Marc Martel), Colette (Michel Frenette) et Richard (Lise Gauthier); le beau-frère de feu Roch (feu Denise Morissette), feu Bruno (Solanges Genois), feu Florence (feu Charles-Henri Jackson), feu Jean-Yves (Colette Gagnon), Réjane et feu Gaétane (Réal Bertrand). Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de Pont-Rouge pour l'excellence des soins prodigués avec humanisme et pour laquelle nous vous demandons de compenser l'envoi de fleurs par un don à cette fondation. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale jeudi 28 juin 2018 de 19h à 21h et le vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Les formulaires de don seront disponibles à la résidence funéraire.