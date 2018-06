GELLY, Émile



Au Centre Paul-Gilbert, le 19 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé le capitaine Émile Gelly, retraité de Shell, fils de feu Édouard Gelly et de feu Lizzie Genest. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Il laisse dans le deuil sa compagne madame Marielle Godbout; ses neveux: Marc (Nancy) et Alain (Manon); ses cousins, cousines, les membres de la famille Godbout, ainsi que ses ami(e)s: en particulier André, Jean-Marie et Elzéar. La famille tient à remercier le personnel de l'Oasis, au Centre Paul-Gilbert, pour son dévouement, son soutien, sa compassion et ses bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (http://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 13h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.