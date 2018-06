BOUCHER, Denise



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 19 juin 2018, est décédée à l'âge de 76 ans et 10 mois Mme Denise Boucher. Elle était la fille de feu M. Raymond Boucher et de feu Mme Adrienne Rousseau. Native de Sainte-Croix-de-Lotbinière, elle a passé une grande partie de sa vie à Montréal. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Monique (Robert Godbout), Gertrude (Raymond Desrochers), Lucie (Paul Auger); ses frères: Claude (Julienne Desrochers), Guy (Louise Pronovost); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel du centre d'hébergement de Sainte-Croix pour leur compassion, leur dévouement et la douceur des soins prodigués à Denise. La famille vous accueillera à la résidence funéraireà compter de 10h,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Douglashttps://fondationdouglas.qc.ca/ (recherche sur démence et alzheimer),6875, boulevard LaSalle, Pavillon Dobell, B-2131, Montréal, QC H4H 1R3.