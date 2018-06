GODIN, Paul-Aimé



À son domicile, le 30 mai 2018, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Paul-Aimé Godin, époux de madame Jocelyne Paquet, fils de feu monsieur Paul-Émile Godin et de feu madame Rachel Welsh. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Godin laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Michel (Mélanie Tremblay), Sandra (Louis Laroche), Valérie (Jean-François Messier) et Marie-Ève; ses petits-enfants: Justine et Marie-Philippe Godin, Christoph, Nicolas et Lyscia Ernst et Louis-Gabriel Dubé; sa sœur et son frère: Yvette (Andy Hamann) et Gilles; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Paquet: André (Yolande Briand), feu Denise et Pierre (Diane Pouliot); un ami de la famille Carol St-Pierre; ses filleules: Annie Laroche et Nathalie Paquet; ses nièces: feu Élaine Paquet et Nadia Paquet ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 29 juin 2018 de 19h à 21h; samedi, jour des funérailles, de 9h30 à 11h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer vos sympathies en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. http://www.coeuretavc.ca/ Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.