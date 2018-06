DUMAS, Brian



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 juin 2018, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Brian Dumas. Il était le fils de feu madame Dorothy Kennedy et de feu monsieur Laval Dumas. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Rivière à Pierre. Monsieur Dumas laisse dans le deuil: ses frères Michael et Gerry (Mélanie Lagacé ; ses neveux: Matthew et Justin ainsi que plusieurs autres membres de la famille et ses nombreux ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca