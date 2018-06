POITRAS CARON, Thérèse



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 10 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Thérèse Poitras, épouse de feu monsieur Oliva Caron. Elle demeurait à Québec, autrefois à L'Islet. Elle était la mère de: Nicole, feu Jean-Guy, Gilles (Patricia Emond) et Carole. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Jean-François, Patrick, Christopher-William Aubert et leur père Michel Aubert, Stéphanie et Jonathan Caron ainsi que leur mère Ginette Bélanger, Steve Caron et sa mère Céline Godbout, Emmanuel, Stéphane, Audrey Boutet et leur père feu Réjean Boutet; leur conjoint(e), ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Marie-Rose (feu Armand Claude), feu Esthérina (feu Antoine Poitras), feu Donat (Charlotte Gauvin), Roger (feu Antoinette Pelletier) et Jean-Paul (feu Lucette Emond); de la famille Caron: feu Marie-Paule (feu Jean-Charles Couillard), feu Fernand (feu Rolande Hottote), feu Yvonne (feu Émile Ouellet), feu Irène (feu Maurice Gamache), Thérèse (feu Arthur Ouellet). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'à celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur présence, leur humanisme et les excellents soins, particulièrement au Dre Christine Dionne pour son empathie et son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.