BOUCHER, Rosaire



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 juin 2018, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Rosaire Boucher, époux de feu madame Gracia Tremblay, fils de feu madame Rose Anne Paré et de feu monsieur Joseph Boucher. Il demeurait à St-Joachim-de-Montmorency.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'inhumation se fera au cimetière St-Joachim. Il laisse dans le deuil son frère Philippe, plusieurs belles-sœurs, neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.