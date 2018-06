LACROIX, Gilles



C'est entouré d'amour que Gilles est décédé le 22 juin 2018, après une courageuse bataille contre le cancer. Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève (Frédéric Charbonneau) et la mère de celle-ci, Lise Roy; ses petits-enfants: Léa et Thomas; ses frères et sœurs: feu Jeannine (Roméo Caron), feu Normand (feu Lola Allaire), feu Monique (Gilles Charest), Lise, Yvan (Diane Sanfaçon), feu Diane (Richard Dostie), Francine (Jean Dorval) et Denise (feu Denis Champagne); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, les autres membres de la famille, ses amis ainsi que ses collègues de travail. Il était le fils de feu Noëla Demers et feu Félix Lacroix.Nous tenons à remercier tous les membres du personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie du Québec, dont principalement l'équipe de soins palliatifs pour le soutien et les soins attentionnés. Ils ont contribué à offrir à Gilles une fin de vie paisible. La famille recevra les condoléances au:, de 12h à 14h45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le samedi 7 juillet 2018 à 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Tél.: 418 683-8666. Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.