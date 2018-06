CHOUINARD, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 24 juin 2018, à l'âge de 64 ans et 7 mois, est décédée madame Diane Chouinard, fille de feu madame Cécile Gagné et de feu monsieur Raymond Chouinard. Elle demeurait à Québec (Ste-Foy). Elle était la sœur et la belle-soeur de: Claude (Jeannine Thibeault), Réginald (Francine Ménard), André (Hélène Dionne), Marcel (Louise Gingras), Fernand (Huguette Dionne), Michel (Lucille Ménard), feu Louise, Nicole (Alain Moreau) et Daniel (Louise Chamard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces en particulier Marie- Julie et Hélène Moreau ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à celui du Jeffery-Hale, ainsi qu'au Dr Claude Garceau de l'Hôpital Laval. La famille remercie également toutes les personnes qui l'ont aidée à un moment ou l'autre au cours de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Arthrite (Région Est du Québec) 400-845, Boul. René-Levesque Ouest, Québec (Québec) G1S 1T5 ou à la Fondation du CHU de Québec (mentionner pour le département d'orthopédie), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de L'Islet. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire