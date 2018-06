ROCHETTE DENIS, Françoise



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 24 juin 2018, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée dame Françoise Rochette, épouse de feu monsieur Gilles Denis, fille de feu dame Lucienne Leclerc et de feu monsieur Elphège Rochette. Elle demeurait au Lac-Sergent, auparavant à Neufchâtel.La famille recevra les condoléancesà compter de 9h, suivi duLa direction des funérailles a été confié à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Rochette laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain, Simon (Marie-Hélène Samson) et feu Richard; ses petits-fils : Kevin (Stéphanie Tardif), Maxime, David, Filip (Émilie Guindon), Mathieu, Benjamin et Edouard; ses frères et sœurs : Paul-Henri (feu Lucille Trudel), feu Gérard (feu Huguette Nadeau), Georges (Ginette Thiboutot) et Gilles (Yvon Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis : feu Denise (feu Ghislain Dion), André (Rita Laroche) et Suzanne (Roger Beaupré); les enfants de Marie-Hélène : Thomas et Jacob Charland; sa filleule Gina Rochette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier toute l'équipe du soutien à domicile du CLSC de Saint-Raymond, sous la direction de madame Annie Chalifour, ainsi que son frère Gilles et son conjoint Yvon pour leur présence, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.