JOBIN, Françoise Martel



A la Résidence Côté Jardins, le 22 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Françoise Martel, épouse de feu monsieur Lauréat Jobin. Elle était la fille de feu Elzéar Martel et de feu Exilda Huot. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra vos condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée auElle laisse dans le deuil, ses enfants: Gaston (Denise Girard), Jacqueline (feu Jean-Claude Côté) (Gilles Simard), Jean-Gilles (Jocelyne Gagné), Colette (RichardBélanger); ses petits-enfants: Marie- Claude Côté (Serge Garon), Dany Côté (Isabelle Marois), Karine Jobin (Jean-François Castonguay), Etienne Jobin (Marie-Christine Beaulac); ses arrière- petits-enfants: Maude et Maxime Garon, Gabriel, Yan et Maya Côté, Lauréane et Alice Castonguay, Alexis Jobin; ses belles-soeurs: Rolande Jobin (feu Grégoire Desroches), Louisette Petitclerc (feu Edgard Jobin), Pierrette Paradis (feu Lucien Jobin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux et ses parents, ses frères et ses soeurs: Estelle, Arthur, Donat, Georges-Henri, Paul- Emile, Elzéar, Florence, Gustave, Yvette et Grégoire Martel ainsi que tous ses beaux-frères et ses belles-soeurs. La famille remercie tout le personnel du Manoir du Verger et de la Résidence Côté Jardins, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, ave de Bourgogne, Québec (Qc) bureau 180, Québec (Qc) G1W 2L4. Des enveloppes seront disponibles à l'église.